Palermo, Rap: assunzione per 46 autisti

Giuseppe Todaro, presidente dell’azienda che si occupa di gestire lo smaltimento di rifiuti a Palermo, parla nella seduta di ieri, 30 aprile, del Consiglio comunale che ha approvato la delibera sull’aumento della Tari. Nelle prossime settimane comincerà la raccolta differenziata nell’area Nord del capoluogo siculo che coinvolgerà più di 200mila persone.

In arrivo lettere di assunzione

“Mercoledì 8 maggio verranno inviate le lettere di assunzione per i 46 autisti vincitori di concorso alla Rap – dice Todaro -. Martedì prossimo procederemo in Consiglio di amministrazione ad approvare la delibera di assunzione, abbiamo completato anche l’iter per un altro concorso, quello per 306 operai. Potremo presto procedere all’assunzione dei primi 106“.