Cateno De Luca rimane in ospedale dopo il malore: “Affaticamento e stress psicofisico”

Il sindaco di Taormina è stato sottoposto a trattamento farmacologico

Gli ultimi aggiornamenti legati alle condizioni del deputato regionale e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sono stati riportati in un comunicato diffuso nel pomeriggio odierno: “Dopo attenti accertamenti medici, è stato riscontrato un caso di polmonite in stato acuto, associato a un significativo stress psicofisico e ad un eccessivo affaticamento fisico”. De Luca aveva accusato un malore nel corso di un comizio.

De Luca sottoposto a trattamento farmacologico

“Attualmente, Cateno De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo – prosegue la nota -, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa”. I medici hanno raccomandato un congruo periodo di degenza in ospedale. Domani, sulla base di ulteriori accertamenti, verrà comunicata la durata prevista della permanenza presso il policlinico di Messina.

De Luca, impossibile la partecipazione a qualsiasi attività

“È essenziale che Cateno De Luca si dedichi esclusivamente al suo recupero psicofisico durante questo periodo, pertanto la partecipazione a qualsiasi altra attività risulta impossibile. Aggiorneremo la stampa e i nostri sostenitori sui prossimi sviluppi e sulla data prevista per le dimissioni dall’ospedale. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il vostro sostegno in questo momento delicato”. Questa la conclusione della nota stampa del pomeriggio.

