Misilmeri, con l’auto in un burrone: ricoverato in codice rosso un uomo

Un uomo finisce con l'auto in un Burrone a Misilmeri. Un 48enne palermitano è caduto in un dirupo in contrada Incorvina.

Un uomo finisce con l’auto in un Burrone a Misilmeri. Un 48enne palermitano è caduto in un dirupo in contrada Incorvina vicino la Strada Statale 121. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il soggetto dal mezzo. L’individuo è stato affidato alle cure del 118. I sanitari lo hanno condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Pare che le condizioni del malcapitato siano gravi.