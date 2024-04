FOTO | Scontro tra due auto sulla Statale 640: due feriti in ospedale

I due sono stati trasportati a bordo delle ambulanze presso l'ospedale di Agrigento.

Nella tarda serata di ieri, un incidente si è verificato sulla strada statale 640, in direzione Porto Empedocle. A scontrarsi due auto, una Renault Clio e una Toyota Rav4.

Lanciato l’allarme, sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco che hanno estratto uno dei conducenti dall’abitacolo. La polizia, invece, si è occupata della dinamica dell’incidente stradale sulla statale 640.

Il bilancio dell’incidente è di due feriti, non in gravissimi condizioni; entrambi sono stati trasferiti a bordo di due ambulanze presso l’ospedale di Agrigento per le cure necessarie