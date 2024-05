Scontro frontale mortale nel Palermitano: vittima un uomo, grave una ragazza

Sinistro fatale per un uomo di 57 anni a Misilmeri (PA).

Ennesima tragedia in strada in Sicilia: si è registrato un nuovo incidente mortale a Misilmeri, a Palermo, dove ha perso la vita un uomo di 57 anni.

C’è anche una ferita, una 25enne in gravi condizioni.

Incidente mortale a Misilmeri, vittima un uomo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due auto – una condotta dal 57enne deceduto e l’altra guidata dalla 25enne ferita – in via Nazionale a Portella di Mare di Misilmeri.

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la ragazza ferita all’ospedale Civico. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e gli agenti di polizia municipale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, nonché i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Due gravi impatti nell’Agrigentino

Quello di Misilmeri non è l’unico incidente che si è registrato nelle ultime ore. Altri due gravi sinistri, infatti, si sono verificati in provincia di Agrigento.

Il primo è avvenuto a Favara, al bivio dell’ingresso della strada statale della Crocca: in seguito allo scontro tra un trattore e un’auto, un 58enne del luogo è rimasto gravemente ferito. Gli operatori del 118 lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa delle gravi ferite e il politrauma riportato.

Un secondo incidente è avvenuto invece a Naro, sempre nell’Agrigentino. Un’auto avrebbe impattato contro una bici in viale Aldo Moro. Ferito bambino di 10 anni, trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

