Milazzo, ritrovato l’uomo disperso: nelle prossime ore l’interrogatorio

Nelle scorse ore, l’intera città di Milazzo ha vissuto momenti di apprensione per la scomparsa di una persona. Ricercato via mare e terra, l’uomo si era tuffato in mare nel litorale di Ponente, senza rientrare in riva. Dopo diverse segnalazioni (la prima da parte della fidanzata), l’uomo è stato ritrovato intorno alla mezzanotte, in costume e in stato confusionale.

Nelle prossime ore l’interrogatorio

Prelevato da un ambulanza, il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. In queste ore, il 34enne sarà interrogato dalle autorità e dovrà spiegare quanto accaduto in queste ore.