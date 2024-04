Cateno De Luca, il bollettino dopo il malore: “Per ora resta in ospedale”

I medici del Policlinico di Messina hanno rilasciato un aggiornamento sulle condizioni di Cateno De Luca: ecco come sta

Dopo il malore avvenuto questa mattina, Cateno De Luca sta meglio ma resta ricoverato in ospedale al Policlinico di Messina. All 19.15 con una nota è stato diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del sindaco di Taormina.

Come sta Cateno De Luca

Le sue condizioni sono migliorate e non sono preoccupanti. I medici si pronunceranno sulla diagnosi domani, mercoledì 1 maggio, così come in merito alla sua permanenza ospedaliera per consentire un trattamento adeguato e il completo recupero. A De Luca, per il momento, è stato prescritto un totale riposo: vietato l’uso dei cellulari, mentre le visite restano riservate esclusivamente ai familiari.

