Incendio in un biscottificio a Palermo, evacuato edificio

Un vasto incendio è divampato la scorsa notte in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nelle cucine. Le fiamme hanno prodotto una grossa quantità di fumo che ha spaventato i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni.q

4 ore per domare l’incendio: indagini per capirne la causa

Ci sono volute circa quattro ore per spegnere e bonificare l’esercizio commerciale. Sono in corso i rilievi per trovare la causa dell’incendio.

