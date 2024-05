Palermo, incendio nella notte al bar Bigfoot: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, mentre sono già scattate le indagini per ricostruire al meglio quanto accaduto

Durante la notte tra il 16 e il 17 maggio, un incendio è stato appiccato a Palermo in viale Regione Siciliana, davanti il bar Bigfoot. Attualmente in ristrutturazione, qualcuno sembra aver dato fuoco alla porta d’ingresso del locale con l’utilizzo di benzina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, mentre sono già scattate le indagini per ricostruire al meglio quanto accaduto. Si lavora sulle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona palermitana.

Secondo quanto emerso, nella notte tra il 16 e il 17 maggio qualcuno avrebbe appiccato un incendio davanti l’ingresso del bar Bigfoot a Palermo (in via Regione Siciliana). Aiutato dalla benzina, la persona ha dato fuoco al locale in fase di ristrutturazione, danneggiando gli interni e sporcando le pareti. Inoltre, sembra anche che sia stato segnalato un guasto all’impianto elettrico dell’esercizio.

Avviate le indagini

A seguito dell’incendio di via Regione Siciliana a Palermo, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco. Una volta spente le fiamme, sono quindi scattate le indagini. Si indaga soprattutto grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, fattore che potrebbe diventare cruciale nell’individuazione del colpevole dell’accaduto e procedere a ulteriori passi nella ricostruzione di quanto successo.