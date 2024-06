Regione, erogati 18 milioni di euro per i disabili gravissimi

Attraverso la puntuale erogazione mensile dei contributi - dice l'assessore Nuccia Albano - garantiamo a queste persone e ai loro nuclei familiari la continuità degli interventi e dell'assistenza.

Quasi 18 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di maggio 2024. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha infatti impegnato la somma di 17.809.663 euro, a valere sul Fondo regionale per la disabilità.

Albano: “Garantità continuità di interventi ed assistenza”

“Attraverso la puntuale erogazione mensile dei contributi – dice l’assessore Nuccia Albano – garantiamo a queste persone e ai loro nuclei familiari la continuità degli interventi e dell’assistenza. Le famiglie possono così più serenamente affrontare la situazione estremamente problematica che vivono giornalmente”.

Le risorse, come sempre, saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di maggio risultano oltre 14mila.

