10eLotto, clamoroso a Giarre: punta un euro, ne vince 100 mila

Incredibile vittoria a Giarre al 10eLotto: una persona, dopo aver puntato un solo euro, è riuscita a centrare la combinazione fortunata

Incredibile vincita in Sicilia. L’isola si è rivelata ancora una volta una delle regioni più fortunate nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto avendo fatto registrare due super vincite. A Giarre, in provincia di Catania, è stata realizzata la vincita più alta dei concorsi in questione grazie ad un ‘”9″ da 100.000 euro, a fronte di una spesa di un solo euro. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa “Agimeg”.

Vinti oltre 20 mila euro a Marsala

La Dea bendata ha fatto tappa in Sicilia anche al Lotto con un fortunato giocatore di Marsala, in provincia di Trapani, che ha centrato un terno sulla ruota di Palermo (con i numeri 14-39-90) da 23.750 euro, con una puntata complessiva di 10 euro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI