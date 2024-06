Incidente a Partinico: Gino Bua in gravi condizioni

Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, Bua è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Partinico.

Gino Bua, il 70enne di Partinico celebre tra i concittadini per le sue invenzioni meccaniche, è ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale. All’incrocio tra via Matteotti e via Kennedy, nella zona di Villa Falcone, lo scooter guidato da Bua e un’auto si sono scontrati tra loro. Un impatto violentissimo: il 70enne ha battuto la testa sul parabrezza della macchina riportando un trauma cranico e lesioni.

Il soccorso del 118 dopo l’incidente

Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, Bua è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Partinico. Viste le condizioni critiche dell’uomo, i medici hanno disposto il trasferimento a Villa Sofia, a Palermo. Tra le invenzioni che hanno reso celebre Bua a Partinico una moto con sistema di retromarcia e un’auto a sei ruote.