Palermo, in fiamme capannone in ristrutturazione: potrebbe essere doloso

Un incendio ha danneggiato un capannone in fase di ristrutturazione, a Palermo. Le fiamme hanno avvolto la struttura che si trova in via San Lorenzo 16.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, dato che in un primo momento si pensava che nella struttura ci fossero diverse bombole di gas. Per questo sono arrivate anche le squadre del nucleo Nbcr.

Il rogo adesso è stato spento. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla natura dell’incendio nel capannone a Palermo, che da una prima ricognizione appare doloso.