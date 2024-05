Noto, deceduta una bimba di 10 mesi: aveva ingerito della candeggina

Ancora sconosciute le cause dell'assunzione della sostanza

Una bimba di appena 10 mesi è deceduta nel pomeriggio dopo aver ingerito della candeggina. Come emerso, la tragedia è avvenuta a Noto (Siracusa). A seguito dell’incidente, è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero ancora sconosciute le cause dell’incidente. Tuttavia, sembra che la candeggina ingerita dalla piccola possa essere caduta all’interno di un secchio. Indagini in corso per tentare di ricostruire quanto accaduto.

Tragedia a Noto (Siracusa), luogo in cui una bimba di appena 10 mesi è deceduta dopo aver ingerito della candeggina. Trasportata in ospedale, la segnalazione della morte della piccola vittima è avvenuta intorno alle 16.45. Adesso, indagini in corso per ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio a Noto, nel siracusano.

La candeggina potrebbe essere caduta in un secchio

Ancora sconosciute le cause dell’assunzione della candeggina da parte della bimba ma, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, questa potrebbe essere caduta all’interno di un secchio. Si tratta soltanto di una delle ipotesi, mentre le autorità hanno raggiunto l’abitazione della famiglia in cui si trova sotto shock la madre della giovane vittima.