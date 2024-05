Trapani, scoperti con oltre 300 panetti di hashish: due arresti

Nascosta all'interno di un'auto, i carabinieri - una volta rinvenuta la droga - hanno perquisito anche un'abitazione

Nelle scorse ore, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 39 enne e un 52enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Secondo quanto emerso dopo tutte le verifiche del caso, i due uomini erano in possesso di oltre 300 panetti di hashish (oltre 30 kg di droga). Questi, erano stati nascosti dai due all'interno del cofano di un'auto. A seguito del ritrovamento, per i due trapanesi è scattato l'arresto.

Trapani, detenzione e spaccio di hashish: due uomini in arresto

Nell’ambito della lotta alla detenzione e allo spaccio di droga, i carabinieri della stazione di Trapani nelle scorse ore hanno tratto in arresto due uomini: uno di 39 anni, l’altro di 52. I due, infatti, erano in possesso di 300 panetti di hashish dalla quantità di circa 30 kg di droga. Nascosta all’interno di un’auto, i carabinieri – una volta rinvenuta la droga – hanno perquisito anche un’abitazione. A quel punto, è scattata la misura del carcere per i due uomini.