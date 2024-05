Requisiti per entrare nella Polizia Municipale: tutte le info

Annualmente sono diversi i comuni che hanno bandiscono nuovi concorsi per permettere l'inserimento dei giovani

Nel corso di questi ultimi anni c'è una crescente richiesta di nuovi agenti di polizia municipale che siano in grado di garantire l'ordine pubblico. In particolare la Polizia Municipale è l'organo locale di controllo chiamata a far rispettare la legalità, coerentemente con le disposizioni di legge.

Polizia Municipale, i requisiti per entrare a farne parte

Per svolgere le funzioni di vigile urbano (o poliziotto municipale) occorre superare e vincere un concorso pubblico. I Comuni sono tenuti a reclutare personale a cui affidare compiti di vigilanza e sicurezza delle persone, animali e veicoli durante la circolazione stradale. Questa è regolata da particolari normative racchiuse nel codice della strada e suoi successivi aggiornamenti. Pertanto il vigile urbano è l’agente di Polizia municipale preposto al rispetto di questa complessa normativa.

Ovviamente è necessario specificare che i requisiti possono essere soggetti a variazioni a seconda del Comune che bandisce i vari concorsi annuali. Negli ultimi anni stiamo assistenso ad un notevole cambio generazionale che ha portato all’inserimento di nuove figure in tutto il Paese, permettendo a tanti ragazzi di intraprendere una carriera in questo settore.

