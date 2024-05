Opportunità lavorative con il gruppo bancario Credem, ecco come presentare la candidatura

Valutazione delle competenze tecniche anche per coloro che hanno appena terminato gli studi e si stanno affacciando al mondo del lavoro

Credem è un gruppo bancario italiano che offre servizi finanziari e assicurativi a privati, imprese e professionisti. Periodicamente vengono messe a disposizione nuove opportunità di lavoro.

Credem, requisiti di selezione

In Credem si sono all’attivo più di 130 ruoli per offrire alle persone possibilità concrete di crescita professionale. Per coloro che hanno terminato gli studi e si stanno affacciando al mondo del lavoro vengono valutate le competenze tecniche. Inoltre viene fatto un approfondimento delle esperienze, delle attitudini e degli interessi per offrire l’opportunità di crescere in sintonia con le proprie passioni.

Credem, l’iter per le assunzioni

Le Risorse Umane del Gruppo procedono con lo screening dei cv, per valutare le candidature e individuare i profili che meglio rispondono alle ricerche in corso, i quali vengono convocati per un colloqui di gruppo. Inoltre sono previste oltre 60 ore di formazione all’anno, tramite la Scuola credem: un’accademia dedicata ai dipendenti che nasce con un obiettivo preciso: fornire una formazione costante, senza la quale non potrebbe esserci crescita.

Tre differenti percorsi, tecnico, manageriale e comportamentale, e un’offerta arricchita anche da contenuti facoltativi e trasversali per valorizzare al massimo l’autoformazione.

Credem, come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Credem Banca e alle opportunità di lavoro attive possono.

– consultare le posizioni aperte;

– mentre se non hai trovato posizioni aperte di tuo interesse puoi inviare una candidatura spontanea.

