Opportunità di lavoro con Two Way, come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Two Way, brand Made in Italy offre periodicamente numerose opportunità di lavoro come: addetti alle vendite, Store Manager, Responsabili vendite in Azienda, in tutta Italia.

Two Way, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano a seconda delle esigenze dell’azienda, di solito il marchio è alla ricerca di:

HR GENERALIST

Addetti alle vendite

Store Manager

District Manager

Responsabile Visual Merchandiser

Two Way, i requisiti per lavorare

Il profilo ideale è una persona con esperienza nell’ambito Retail, preferibilmente nel settore moda e/o accessori donna. Il candidato deve avere spiccate capacità di comunicazione e relazionali con il cliente e lo staff, proprietà di linguaggio, professionalità e identificazione con lo spirito del brand.

È fondamentale un’ elevata attenzione al dettaglio, flessibilità e la voglia di crescere in un’ azienda giovane e dinamica. È gradito un ottimo standing e una buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Ti basta consultare le posizioni aperte in Two Way da qui, e inviare conseguentemente il tuo curriculum vitae.

