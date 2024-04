Opportunità di lavoro con SDA, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Il team SDA mette periodicamente a disposizione nuove opportunità di lavoro nel settore della logistica, delle spedizioni e dei servizi di corriere espresso.

SDA, i requisiti per lavorare

Il marchio offre una vasta gamma di ruoli, tra cui posizioni nel settore della logistica, delle spedizioni, dell’amministrazione, del marketing, delle vendite e del servizio clienti. Sebbene la maggior parte delle posizioni aperte sia per candidati residenti in Italia, potrebbero esserci opportunità di lavoro anche a candidati residenti all’estero, a seconda del ruolo e delle esigenze dell’azienda.

I requisiti variano a seconda del ruolo specifico. Alcune posizioni richiedono esperienza pregressa nel settore, mentre altre sono aperte anche a candidati senza esperienza. Consulta la descrizione della posizione per conoscere i requisiti specifici. Inoltre ci sono anche delle opportunità per candidati senza esperienza nel settore, purché dimostrino interesse e motivazione a lavorare nel campo della logistica e delle spedizioni.

SDA, come candidarsi

È possibile visitare la sezione “lavora con noi” sul sito ufficiale di SDA per scoprire le ultime offerte di lavoro e le posizioni aperte. Dopo aver inviato la tua candidatura online, SDA potrebbe inviarti una conferma via email. Se la tua candidatura risulta di interesse, il team delle risorse umane di SDA ti contatterà per ulteriori informazioni o per fissare un colloquio.

