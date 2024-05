Quando finisce la scuola? Ecco le date in Sicilia e nelle altre regioni

Sono in programma, in concomitanza con la fine della scuola, le elezioni europee e pure alcune amministrative. In Sicilia finisce l'8 giugno.

Sono in programma, in concomitanza con il periodo della fine dell’anno scolastico, le elezioni europee e pure alcune amministrative. L’8 e il 9 giugno 2024 saranno aperti i seggi e di conseguenza il termine delle lezioni è stato anticipato in diversi casi. Il Ministero dell’Interno ha chiesto che i locali scolastici sede degli uffici elettorali di sezione siano messi a disposizione delle comunali dal pomeriggio di giovedì 6 giugno all’intera giornata del 10 giugno. Prorogato all’11 giugno pure nei Comuni in cui si vota per le amministrative. Per le europee si voterà sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle 07:00 alle 23:00. In Sicilia i banchi saranno vuoti dall’8 giugno.

Emilia Romagna: 6 giugno;

Marche: 6 giugno;

Valle d’Aosta: 6 giugno;

Puglia: 7 giugno 2024;

Sardegna: 7 giugno 2024;

Abruzzo: 8 giugno;

Basilicata: 8 giugno;

Calabria: 8 giugno 2024;

Campania: 8 giugno;

Friuli Venezia Giulia: 8 giugno;

Lazio: 8 giugno;

Liguria: 8 giugno;

Lombardia: 8 giugno;

Molise: 8 giugno;

Piemonte: 8 giugno;

Sicilia: 8 giugno;

Umbria: 8 giugno 2024;

Veneto: 8 giugno;

Toscana: 10 giugno;

Provincia autonoma Trento: 11 giugno;

Provincia di Bolzano: 14 giugno.

A seguito delle europee e delle amministrative le scuole riapriranno nelle regioni che avevano fissato l’ultimo giorno di lezione dopo l’11 giugno: nella Provincia autonoma di Bolzano.