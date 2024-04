Opportunità di lavoro all’Arenella Resort: le offerte di VoiHotels

Chef, ma non solo: ecco le figure ricercate nel noto Hotel a 4 stelle siciliano.

In vista della stagione estiva 2024, VoiHotels è alla ricerca di personale per l’Arenella Resort (hotel a 4 stelle con sede in provincia di Siracusa): diverse le offerte di lavoro attive.

Ecco gli annunci attivi (aprile 2024) e la procedura per candidarsi.

Lavoro con Arenella Resort per l’estate 2024, i posti

VoiHotels – catena alberghiera del gruppo Alpitour con resort di lusso anche in Sicilia e Sardegna – è alla ricerca di personale per l’Arenella Resort. In particolare, sono attive offerte per:

Chef de Partie (stagione estiva 2024)

(stagione estiva 2024) Chef de Rang /Demi Chef de Rang/Commis de Rang (stagione estiva 2024);

de Rang /Demi Chef de Rang/Commis de Rang (stagione estiva 2024); Guest Relation Manager (stagione estiva 2024);

(stagione estiva 2024); Maître (stagione estiva 2024);

(stagione estiva 2024); Sous Chef (stagione estiva 2024).

Si offre contratto a tempo determinato e con possibilità di alloggio nel resort.

Requisiti

Di seguito i requisiti per ciascuna offerta di lavoro attiva all’Arenella Resort.

Chef de Partie

Comprovata esperienza in Hotel e/o Resort di grandi dimensioni;

Capacità di lavorare in team, doti organizzative e di problem solving.

Chef de Rang

Comprovata esperienza in Hotel e/o Resort di grandi dimensioni;

Buona conoscenza della lingua inglese e italiana.

Guest Relation Manager per Arenella Resort

Diploma o Laurea a indirizzo Turistico Alberghiero/Lingue o similari;

2 anni di esperienza in ruolo analogo presso Resorts di grandi dimensioni in Italia e/o Estero;

Ottime capacità organizzative e relazionali, comunicazione e problem solving;

Ottimo utilizzo dei sistemi informatici Office, in particolar modo di Excel, Power Point, Posta Elettronica;

Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese.

Maître

Pregressa esperienza in Villaggi o Resort;

Ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente conoscenza di una seconda lingua;

Ottima padronanza dei programmi del pacchetto Office, dei diversi browser Internet e della posta elettronica;

Capacità organizzative e di gestione del personale;

Creatività , innovazione e predisposizione alla cura del particolare;

Orientamento all’obiettivo;

Empatia e capacità di comunicazione;

Leadership e Problem solving.

Sous Chef

Comprovata esperienza in Hotel e/o Resort di grandi dimensioni;

Capacità organizzative e di gestione del personale;

Creatività, innovazione e predisposizione alla cura del particolare;

Orientamento all’obiettivo;

Empatia e capacità di comunicazione;

Leadership e Problem solving.

Come fare domanda

Per conoscere tutte le offerte di lavoro per l’Arenella Resort o altri hotel VoiHotels in Italia e nel mondo, basta andare alla sezione “Lavora con noi” di VoiHotels e visualizzare le posizioni aperte. Una volta individuato l’annuncio di proprio interesse, il candidato dovrà cliccare su “Candidati per questo annuncio” e seguire la procedura.

L’Arenella Resort

Il VOI Arenella Resort viene descritto come un vero e proprio “sogno mediterraneo”. Immersa in un’area verde e con vista mare, si affaccia sull’area marina protetta di Siracusa e offre diverse opzioni di camere (dalle Classic alle Superior) e servizi sia basic che esclusivi per una vacanza all’insegna del relax.

