Opportunità lavorative con Samsung, i profili ricercati

Dalla progettazione di prodotti all’ingegneria, dal marketing alla vendita

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro in un’azienda innovativa ed emozionante, Samsung, leader globale nel settore della tecnologia, offre un’ampia varietà di ruoli in molteplici settori, dalla progettazione di prodotti all’ingegneria, dal marketing alla vendita.

Samsung, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Samsung di solito è alla ricerca dei seguenti profili:

Ingegneria e Sviluppo di Prodotti

Vendite e Marketing

Finanza e Contabilità

Risorse Umane

Tecnologia dell’Informazione

Ricerca e Sviluppo (R&D)

Supply Chain e Logistica

Samsung, i requisiti per lavorare

Educazione: La maggior parte dei ruoli in Samsung richiede almeno un titolo di studio universitario nel campo pertinente. Ad esempio, i ruoli di ingegneria potrebbero richiedere una laurea in ingegneria elettronica, meccanica, informatica o in un campo correlato. Per posizioni più senior o specializzate, potrebbe essere richiesto un master o un dottorato.

Esperienza lavorativa: L’esperienza lavorativa nel settore o in un ruolo simile è spesso richiesta. Per le posizioni entry-level, l’esperienza può essere acquisita attraverso stage o progetti universitari.

Abilità tecniche: A seconda del ruolo, potrebbero essere necessarie competenze tecniche specifiche. Ad esempio, i ruoli di sviluppo software richiederanno la conoscenza di specifici linguaggi di programmazione, mentre i ruoli di marketing potrebbero richiedere competenze nell’uso di strumenti di analisi di marketing o di social media.

Lingue: Data la natura globale dell’azienda, la padronanza dell’inglese è spesso un requisito. La conoscenza di altre lingue può essere un vantaggio.

Soft skills: Samsung cerca candidati con ottime capacità comunicative, capacità di risolvere problemi, pensiero critico, creatività e capacità di lavorare in team. L’adattabilità e la capacità di lavorare in un ambiente globale e multiculturale sono anch’esse importanti.

Valori e cultura aziendale: Samsung cerca individui che condividano i suoi valori e la sua cultura aziendale, che includono l’innovazione, l’integrità, la cooperazione e un impegno verso l’eccellenza.

Samsung, come candidarsi

Se stai cercando opportunità di lavoro presso Samsung, visita la pagina dedicata alle posizioni aperte sul sito “Lavora con noi” di Samsung. Qui troverai una lista aggiornata delle offerte di lavoro disponibili e potrai candidarti inviando il tuo curriculum vitae tramite il modulo online dedicato. Unisciti al Gruppo Samsung e sfrutta le fantastiche opportunità di carriera offerte dalla nostra azienda leader nel settore tecnologico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI