Opportunità lavorative con Nestlé, requisiti e profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità di carriera in un’azienda, Nestlé, leader nel settore alimentare e delle bevande, offre una vasta gamma di opportunità di lavoro attraverso il suo programma “Lavora con Noi”.

Nestlé, i profili ricercati

Nestlé ricerca una vasta gamma di profili professionali in diversi settori e discipline per soddisfare le esigenze della sua attività globale. I profili maggiormente ricercati sono:

Marketing e vendite

Ricerca e sviluppo

Produzione e logistica

Finanza e amministrazione

Risorse umane

Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

Tecnologia dell’informazione

Ingegneria

Settore legale

Scienze della salute

Nestlé, i requisiti richiesti

Istruzione e formazione

Esperienza

Competenze tecniche

Abilità interpersonali

Adattabilità e flessibilità

Conoscenza del settore

Sostenibilità e valori aziendali

Capacità di problem solving

Competenze manageriali

Lingue

Come candidarsi

Per trovare opportunità di lavoro presso Nestlé, è fondamentale utilizzare la pagina dedicata alle carriere e selezioni. Qui è possibile esplorare le posizioni aperte e filtrarle in base a criteri come sede, area professionale e tipo di contratto.

