Opportunità di lavoro con Brembo, come candidarsi

Costante ricerca di talenti dinamici da integrare con il team

Importanti opportunità di carriera offerte da Brembo, leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti, che è costantemente alla ricerca di talenti che condividano la passione per l’eccellenza e l’innovazione.

Brembo, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, Brembo di solito è alla ricerca di:

Ingegneri: Specializzati in diverse discipline, come ingegneria meccanica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica/elettronica, e ingegneria del processo.

Specialisti IT: Per supportare l’infrastruttura tecnologica dell’azienda, compresi programmatori, analisti di sistemi, specialisti di cybersecurity e gestori di dati.

Professionisti R&D: Ricercatori e sviluppatori focalizzati sull’innovazione dei prodotti, sul testing e sulla simulazione.

Operatori di Produzione: Personale qualificato per la gestione e l’operatività delle linee di produzione.

Manager e Leader di Progetto: Professionisti con capacità di gestione progetti, coordinamento di team e leadership.

Personale Amministrativo e Finanziario: Esperti in finanza, contabilità, risorse umane e altre funzioni amministrative.

Marketing e Vendite: Professionisti per la promozione dei prodotti e la gestione delle relazioni con i clienti.

Specialisti in Qualità e Sicurezza: Esperti per assicurare che i prodotti e i processi rispettino gli standard di qualità e sicurezza.

Logistica e Supply Chain: Professionisti per gestire la logistica, la catena di fornitura e l’ottimizzazione dei processi.

Brembo, i requisiti per lavorare

Per lavorare in Brembo, i requisiti possono variare a seconda del ruolo specifico, ma generalmente includono:

Formazione Adeguata: Un titolo di studio pertinente al ruolo, come una laurea in ingegneria, business, informatica o altre discipline rilevanti.

Esperienza Professionale: Esperienza nel settore dei sistemi frenanti, ingegneria automobilistica, produzione, IT, amministrazione o altre aree rilevanti, a seconda del ruolo.

Competenze Tecniche: Abilità specifiche legate al ruolo, come competenze ingegneristiche, IT, gestionali, di marketing, ecc.

Capacità Linguistiche: Conoscenza dell’inglese e/o altre lingue, soprattutto per ruoli in un contesto internazionale.

Soft Skills: Capacità di lavorare in team, buone doti comunicative, capacità di problem solving, e flessibilità.

Passione per l’Innovazione: Interesse per la tecnologia e l’innovazione, soprattutto in settori come l’automotive e la meccanica.

Adattabilità e Apprendimento Continuo: Capacità di adattarsi a un ambiente in rapida evoluzione e impegno nell’apprendimento continuo.

Etica del Lavoro e Professionalità: Impegno, affidabilità e una forte etica professionale.

Questi requisiti riflettono l’impegno di Brembo verso l’eccellenza e la qualità nel suo settore. Naturalmente, i requisiti specifici varieranno in base al ruolo e al livello di seniority della posizione.

Brembo, come candidarsi

Per entrare a far parte del Gruppo Brembo, è essenziale iniziare il processo di candidatura attraverso la pagina dedicata “Brembo, Lavora con noi”, uno spazio esclusivo per carriere e selezioni.

