Borgetto, grave incidente tra due auto nella notte: quattro feriti in ospedale

Grave incidente nella notte a Borgetto (vicino Palermo). Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha coinvolto due auto, procurando un bilancio di quattro feriti. Uno di questi sarebbe in gravi condizioni.

Incidente a Borgetto, quattro feriti: le loro condizioni

Nella notte, si è verificato un grave incidente a Borgetto (nel palermitano). Come ricostruito, lo scontro si è verificato in via Dommartino e sarebbero state coinvolte due auto. A seguito dell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite e trasportate presso l’ospedale Civico di Partinico dai numerosi soccorsi arrivati sul posto. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni, mentre le altre persone coinvolte nell’incidente non sembrano essere in pericolo di vita.