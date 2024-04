Palermo, palazzina in ristrutturazione crolla a San Giuseppe Jato: l’intervento dei Vigili del fuoco

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, dunque non sono stati registrati feriti.

È crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, precisamente in via Caruso Spinelli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il crollo della palazzina a San Giuseppe Jato

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, dunque non sono stati registrati feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e il sindaco Giuseppe Siviglia. Per precauzione sono stati evacuati alcuni edifici vicini e l’area è stata transennata.

L’ennesimo episodio

Questo, comunque, non è il primo episodio di questo genere. Un mese fa, infatti, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata in Via Macello, sempre a Palermo, vicino Corso dei Mille. L’immobile malandato era fortunatamente disabitato e, anche in questo caso, fortunatamente il crollo non ha causato feriti. A seguito del crollo della palazzina, però, i detriti si sono riversati sulla strada, creando qualche problema al traffico