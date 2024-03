VIDEO | Palermo, crolla una palazzina in via Macello: nessun ferito

I detriti della costruzione sono finiti in strada e hanno creato anche problemi al traffico. La strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza.

Paura a Palermo per il crollo di una palazzina in via Macello, vicino a Corso dei Mille, a Romagnolo. L’immobile, vetusto e malandato, era fortunatamente disabitato. Il crollo non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere la zona in sicurezza.

I detriti a seguito del crollo della palazzina a Palermo sono finiti in strada e hanno creato anche problemi al traffico. Le squadre di soccorso, con gli operai del Comune, hanno cominciato a ripulire la sede stradale, che è stata chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.

Il post sul crollo della palazzina a Palermo

“La caduta – scrive il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, nella sua pagina Facebook – ha portato via i pali Enel e qualche abitazione è rimasta senza luce. Si ringrazia la ditta Toba per aver omaggiato i generatori”.

Fonte video: Facebook – Giuseppe Federico