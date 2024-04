Siracusa, i ponti di primavera con forte affluenza di turisti

Le dichiarazioni di Patrizia Candela, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Siracusa

Anche Siracusa in linea con i dati raccolti da Confindustria Alberghi nazionale, con il ritorno dei viaggiatori italiani ma con la conferma dei viaggiatori internazionali che per questi ponti di primavera hanno scelto una vacanza in Sicilia e a Siracusa, in particolare.

Grande risultato per Siracusa

“L’occupazione media delle camere delle nostre strutture associate – dice Patrizia Candela, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Siracusa, supera il 70%. “Siracusa continua a registrare una forte affluenza di ospiti stranieri e una presenza di italiani per il Ponte del 25 aprile -1°maggio”. “Forte l’interesse culturale e, chiaramente, le buone temperature che invitano alla scoperta delle riserve naturali e delle spiagge del nostro territorio”. Da non sottovalutare la crescita esponenziale dei turisti nella città di Noto, con le sue bellezze, e gli eventi culturali a partire dalle rappresentazioni classiche dell’INDA”.