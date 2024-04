Siracusa, approvato il piano triennale delle opere pubbliche

Via libera dal Consiglio comunale di Siracusa con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni. Sono previsti 190 interventi con investimenti complessivi per oltre 300 milioni di euro

SIRACUSA – Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni. Detto piano, che contiene 190 opere pubbliche, comprese quelle finanziate con il Pnrr, prevede investimenti complessivi per 315,3 milioni circa così distribuiti: 124 nell’anno in corso, 115,3 nel prossimo e quasi 76 nel 2026.

Per la maggior parte si tratta di spese finanziate con fondi vincolati: 87,6 milioni nel 2024, 37,1 nel 2025 4 29,4 nel 2026 per un totale di 154,2 milioni circa. Investimenti per 137,1 milioni saranno effettuati con altre forme di finanziamento, per la maggior parte concentrati nella seconda e terza annualità (74,4 e 43,6 milioni a fronte dei 19 previsti nel 2024).

Con fondi presi dal bilancio comunale si prevede di realizzare opere per quasi 4 milioni nell’anno in corso, 2,3 nel 2025 e 1,6 nel 2026 (per un totale di 7,9 milioni), ai qual si aggiungono i 6,5 milioni provenienti da trasferimento di immobili e i quasi 2 milioni da mutui, in entrambi i casi tutti concentrati nel 2024. Sempre per quest’anno sono stati inseriti nel piano lavori pubblici per 2,1 milioni frutto di forme di partecipazione dei privati. Sono stati previsti la realizzazione di una collegamento tra le vie Jonica e Scipione l’Africano, a Belvedere, per un importo di 5 milioni di euro, e lavori di manutenzione stradale e segnaletica per un milione e 76 mila euro.

Tre interventi di manutenzione (totale di 900 mila euro) da effettuare a Palazzo Vermexio e nella vie Salomone e Santa Teresa, finanziati con i fondi regionali per Ortigia; una per sistemare un tratto di via Pantanelli (tra il passaggio a livello e la Provinciale 14) con un costo di 196 mila euro ottenuti utilizzando le economie di altri lavori stradali. Nel piano triennale anche la manutenzione dello stadio Nicola De Simone. L’intervento sarà realizzato nel 2024, costerà 339 mila 500 euro.

All’interno del cimitero comunale sarà costruito un forno crematorio, inserito nell’annualità 2025 con un costo di 3,7 milioni di euro, infrastruttura che sarà gestita in regime di partenariato pubblico/privato; a Cassibile, sarà demolito il plesso scolastico di via della Madonna che, con una spesa di 4,7 milioni di euro, sarà ricostruito sul posto con criteri antisismici e soluzioni tecnologicamente avanzate; con una spesa di 1,4 milioni di euro sarà adeguato e completato il centro sportivo polivalente di via Lazio; 176 mila euro saranno utilizzati per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nell’ambito del progetto “Siracusa sicura”.

Poi l’intervento per la riqualificazione dell’impiantistica e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport “Concetto Lo Bello” per un importo di poco più di 300mila euro finanziato con fondi regionali. La riqualificazione della piscina piccola della Cittadella dello Sport, con la manutenzione ordinaria e straordinaria di spogliatoi e servizi igienici; e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici della piscina olimpionica “Paolo Caldarella” per un importo di 1 milione e 500mila euro da finanziare attraverso il Credito sportivo.

Lavori di sistemazione della via Pordenone: quantizzati in poco più di 176mila euro; intervento di razionalizzazione e ottimizzazione dell’incrocio di piazzale Carmelo Gangi per assicurare maggiore sicurezza all’attraversamento pedonale: prevista una spesa di 500mila euro da fondi esterni. Riqualificazione di piazza Leonardo Da Vinci per una spesa di 600mila euro, con fondi esterni. L’illuminazione pubblica sul tratto nord di via Luigi Monti: intervento stimato in 200mila euro con risorse comunali, regionali o statali. Infine 400 mila euro, con fondi non comunali, per la manutenzione del vie Aldo Carratore e Mascalucia.