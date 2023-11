Scontro bici-auto, grave incidente nel Catanese: ciclista in ospedale

Un ciclista, secondo quanto ricostruito, si sarebbe scontrato con un'automobilista a Caltagirone: l'uomo è finito in ospedale

Un ciclista in sella a una bici è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, registratosi poco dopo le 12 a Caltagirone in prossimità della seconda rotatoria di via Cristoforo Colombo, in uscita dal centro abitato, che s’innesta con le vie Fontanelle e della Resurrezione.

Il ciclista è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al PS dell’ospedale Gravina, per le cure del caso.

Ipotesi scontro con automobile per il ciclista

Lo stesso, che è rimasto dolorante sul selciato sino all’arrivo dei soccorsi, secondo alcune sommarie informazioni raccolte sul posto, pare che si fosse scontrato con un automobilista, anche se potrebbe trattarsi di una caduta accidentale.

