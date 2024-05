VIDEO | Catania, caos alla circonvallazione: ecco perchè

Sarebbero due i mezzi coinvolti nel sinistro (un furgone e una minicar) e le cause della collisione sono ancora in corso di accertamento

Forti disagi lungo la circonvallazione di Catania nella mattina di oggi, martedì 21 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, la causa delle lunghe code e del traffico in tilt sono riconducibili a un incidente stradale avvenuto al viale Odorico da Pordenone verso la direzione Ognina.

Sarebbero due i mezzi coinvolti nel sinistro (un furgone e una minicar) e le cause della collisione sono ancora in corso di accertamento. Nel frattempo, il traffico è paralizzato e in tilt sulla circonvallazione di Catania.

ARTICOLO IN AGGIORMAMENTO