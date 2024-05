Auto travolge pedone in pieno centro, giovane ferito a Messina: corsa in ospedale

Codice rosso per il giovane pedone ferito in viale della Libertà. Sotto shock l'anziana alla guida dell'auto.

Ancora un incidente stradale nel centro di Messina, esattamente lungo viale della Libertà, dove un’auto ha investito un pedone.

Il ragazzo investito è finito in ospedale in codice rosso.

Pedone investito in viale della Libertà a Messina

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’anziana a bordo di un’auto avrebbe travolto – per cause ancora da verificare – un ragazzo che camminava sul marciapiede adiacente alla corsia. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10.30.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane – ferito in maniera grave, ma per fortuna non in pericolo di vita – in ospedale. Sotto shock l’anziana. Presenti anche i vigili del fuoco e gli operatori di polizia per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Due tragedie in poche ore

Purtroppo questo non è l’unico incidente registrato in Sicilia nelle ultime ore. Due sinistri si sono rivelati fatali rispettivamente a Misilmeri, in provincia di Palermo, e a Campobello di Mazara, nel Trapanese.

Un 57enne ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto in in via Nazionale a Portella di Mare di Misilmeri. Grave anche la 25enne alla guida del secondo veicolo coinvolto nel sinistro. A Campobello di Mazara, invece, a perdere la vita è stata una maestra di 64 anni, Ninfa Indelicato. La donna sarebbe stata travolta da un furgone proprio poco prima di entrare a scuola.

