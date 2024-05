Disperso nelle campagne del Ragusano, svanito nel nulla 65enne: scattano le ricerche

Soccorritori in azione per ritrovare l'uomo nell'area tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo.

Ore di apprensione in provincia di Ragusa, dove un uomo di 65 anni risulta da ieri sera disperso nelle campagne tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo.

Sono in corso le ricerche.

I vigili del fuoco sono in azione con le squadre di terra della Protezione civile e le unità cinofili per ritrovare il 65enne, di cui non si hanno notizie dalla serata del 20 maggio. Per le ricerche, i soccorritori stanno impiegando droni, elicotteri, unità cinofile e perfino personale Tas esterno. Visto che l’area di ricerca include anche delle zone boschive, potrebbero entrare in gioco le squadre della Forestale.

Dopo la segnalazione di scomparsa, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiaramonte Gulfi per gli accertamenti di rito.

Il caso di Milazzo

Nel pomeriggio di ieri era scomparso un 34enne sordomuto, che pare si fosse tuffato nelle acque del litorale di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina. Gli operatori della Guardia Costiera hanno avviato le ricerche via mare e via terra dopo la denuncia della fidanzata. Il 34enne è stato ritrovato intorno alla mezzanotte, in stato confusionale, lungo la strada Panoramica. Ancora tanti i dettagli da chiarire della brutta vicenda, conclusasi fortunatamente con il ritrovamento della persona dispersa.

