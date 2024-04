Sicilia, in arrivo maltempo e temperature sotto la media stagionale

Come riportato dagli esperti di 3BMeteo, questo brusco calo delle temperature (si arriverà ai 18-20 gradi) sarà causato dall'intrusione di aria fredda proveniente dal Nord Europa

Dopo diversi giorni di sole, caldo e temperature abbastanza oltre la media stagionale, in Sicilia (e nel resto d’Italia) torna freddo e maltempo. A partire dal 16 aprile, infatti, nuvole e piogge abbracceranno l’Isola, per un clima puramente invernale che dovrebbe toccare il territorio almeno fino al weekend del 20-21 aprile.

Maltempo in Sicilia: l’analisi dei prossimi giorni

Dopo diversi giorni da caldo record ed estate anticipata (oltre 26 i gradi in media) in Sicilia torna prepotentemente il clima invernale. Nelle prossime ore, infatti, secondo le previsioni l’Isola subirà un calo della temperatura fino a 8 gradi in meno rispetto ai valori attuali. Il tutto potrebbe aggravarsi da martedì 16 in avanti, quando piogge e temporali sparsi potrebbero abbattersi sulla Regione, risparmiando le zone di Siracusa e Agrigento.

Come riportato dagli esperti di 3BMeteo, questo brusco calo delle temperature (si arriverà ai 18-20 gradi) in Sicilia sarà causato dall’intrusione di aria fredda proveniente dal Nord Europa. A causa di ciò, temporaneo addio alle temperature estive che avevano anticipato la stagione balneare, con migliaia di siciliani già ai primi bagni dell’anno nei giorni scorsi a causa delle temperature molto alte e sopra la media.