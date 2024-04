Concorso Asp Siracusa 2024, 70 posti a disposizione: ecco come candidarsi

È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 12 maggio 2024

L’Asp di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami mettendo a disposizione 70 posti di dirigente medico in diverse discipline. È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 12 maggio 2024.

Concorso Asp Siracusa, la suddivisione dei posti

1 posto di dirigente medico disciplina: cardiologia;

4 posti di dirigente medico disciplina: gastroenterologia;

2 posti di dirigente medico disciplina: malattie infettive;

11 posti di dirigente medico disciplina: medicina d’emergenza urgenza;

1 posto di dirigente medico disciplina: medicina interna;

1 posto di dirigente medico disciplina: nefrologia;

3 posti di dirigente medico disciplina: neonatologia;

1 posto di dirigente medico disciplina: oncologia;

3 posti di dirigente medico disciplina: pediatria;

11 posti di dirigente medico disciplina: psichiatria;

1 posto di dirigente medico disciplina: ginecologia e

ostetricia;

2 posti di dirigente medico disciplina: oftalmologia;

3 posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione;

5 posti di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica;

3 posti di dirigente medico disciplina: igiene degli alimenti e nutrizione;

3 posti di dirigente medico disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

11 posti di dirigente medico disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.

Concorso Asp Siracusa, come candidarsi

Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è presente sul sito internet aziendale www.asp.sr.it , mentre Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico scade il 12 maggio 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI