Concorso Guardia di Finanza per 1.330 allievi marescialli: il calendario della prova scritta

Il test di preselezione si terrà dal 15 al 19 aprile 2024 presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est alle ore 10.00.

Il termine per presentare la domanda online per il concorso Guardia di Finanza 2024 per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli era fissato al 6 aprile: da qualche giorno, è disponibile il calendario delle convocazioni per la prova scritta. I candidati dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, dal 15 al 19 aprile 2024.

Per questo concorso sono disponibili in totale 1.330 posti di cui 1.250 sono destinati al contingente ordinario e 80 al contingente di mare. Per questi ultimi, però, è richiesto il possesso della specializzazione come “tecnico di macchine” o “motorista navale”.

Concorso Guardia di Finanza per allievi marescialli: la prova scritta

I candidati in elenco, che hanno validamente presentato l’istanza di partecipazione al concorso, dovranno presentarsi alle ore 09.00, nella rispettiva data di Convocazione (uno dei giorni tra il 15 e il 19 Aprile 2024), presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, per sostenere il primo test di preselezione. L’orario di inizio della prova scritta è fissato alle ore 10.00.

I documenti necessari e lo svolgimento della prova

I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, se non dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

La prova scritta del concorso Guardia di Finanza consisterà in un questionario con 100 domande a risposta multipla, ciascuna con quattro alternative di risposta, di cui: 50 domande “facili” e 50 domande “difficili”.

La durata della prova è di 100 minuti. Le risposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

per le risposte esatte: 1 punto per le domande “facili”;

3 punti per le domande “difficili”;

per le risposte non fornite, errate o multiple: 0 punti.

Il punteggio potrà quindi variare da un minimo di 0 a un massimo di 200 punti. Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si saranno collocati nei primi:

4.620 posti della graduatoria del contingente ordinario;

78 posti della graduatoria riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo;

256 posti della graduatoria del contingente di mare.

La correzione sarà effettuata al termine della prova stessa e l’esito verrà comunicato con l’indicazione del punteggio grezzo ottenuto da ciascun candidato sul portale attivo a questo link.

Cosa comporta il superamento della prova scritta

Il superamento della prima prova di selezione del Concorso Guardia di Finanza 2024 per l’ammissione di allievi marescialli, porterà ad affrontare una successiva prova scritta di cultura generale. Questa consisterà nella scrittura di un elaborato, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati che otterranno un punteggio di almeno 10/20 passeranno alle successive prove che sono le seguenti: