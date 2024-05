I comuni siciliani oltre la crisi demografica ed economica, il 18 maggio convegno a San Marco d’Alunzio

Il Quotidiano di Sicilia è media partner dell'evento

Negli ultimi decenni molti comuni dell’Isola, comprese le grandi città, hanno subìto un progressivo spopolamento. Particolarmente penalizzati sono sicuramente i territori che si trovano in contesti montani o nelle aree interne dove le opportunità di lavoro sono meno frequenti e anche i servizi in molti casi scarseggiano. In queste zone, infatti, risulta più difficile organizzare una rete di infrastrutture, collegamenti e servizi, compresi quelli sociali, educativi, culturali e scolastici. La conseguenza è che ampie aree della Sicilia risultano meno vivibili per le famiglie, specialmente se hanno figli a carico. Il convegno organizzato dall’Associazione dei comuni siciliani (che non a caso si svolgerà a San Marco d’Alunzio, uno dei tanti comuni montani della Sicilia che da anni cerca di contrastare le conseguenze dell’abbandono) vuole focalizzare l’attenzione su come attuare politiche territoriali di sviluppo per combattere tale fenomeno con l’obiettivo di avviare una nuova fase di programmazione socio-economica.

“Questo incontro – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – rappresenta l’occasione per un’analisi approfondita della realtà attuale e per un confronto sulle esperienze, sui progetti, sulle opportunità e sulle buone pratiche che possono determinare un’inversione di rotta prima che il processo diventi irreversibile”. Il Quotidiano di Sicilia è media partner dell’evento.

