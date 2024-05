Lavoro con Gutteridge in Sicilia, l’azienda assume a Taormina: ecco l’offerta

Opportunità per aspiranti addetti alle vendite: ecco i requisiti e come candidarsi.

Gutteridge – azienda leader nel mondo dell’abbigliamento e della moda – assume in Sicilia: attiva un’offerta di lavoro per Sales Assistant nel punto vendita di Taormina.

Ecco tutti i dettagli: dalle mansioni ai requisiti per candidarsi.

Gutteridge assume, offerta di lavoro a Taormina

L’azienda ricerca una persona “solare, disponibile, motivata e propensa al team working” da inserire con il ruolo di Sales Assistant (addetto/a alle vendite) per lo Store di Taormina. All’interno del negozio, la risorsa si occuperà di:

Vendere i prodotti Gutteridge;

Assistere i clienti;

Ricezione, riassortimento e riordino della merce.

Requisiti

Per ottenere il lavoro con Gutteridge a Taormina, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Comprovata esperienza di almeno due anni in analogo ruolo in contesti similari;

Massima disponibilità e flessibilità al lavoro su turni e/o con orario spezzato, sia nei week-end che nei festivi;

Buone capacità organizzative e relazionali;

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali;

Buona padronanza dei principali strumenti informatici;

Buona dialettica e forte propensione alla vendita assistita.

Come inviare il CV e candidarsi

Per lavorare con Gutteridge bisogna inviare il proprio CV – indicando come oggetto la sede di lavoro e la posizione interessata – al seguente indirizzo e-mail: recruiting@gutteridge.it. Si ricorda che nella sezione “Lavora con noi” dell’Azienda sono disponibili altre posizioni lavorative anche fuori dalla Sicilia. La procedura per candidarsi è sempre la stessa.

L’azienda Gutteridge

Dal 1878, il marchio Gutteridge (anglo-napoletano) “racchiude in sé l’affascinante blend di tradizione sartoriale e artigianalità” e mantiene il ruolo di azienda leader nel campo della moda (soprattutto maschile) non solo in Italia, ma in tutta Europa. In Italia i punti vendita sono più di 60 e dal 2007 l’azienda porta avanti un progetto di espansione internazionale.

