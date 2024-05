Paura a Trapani, scossa di terremoto: chiuse alcune scuole in anticipo

Poco prima di mezzogiorno, una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Trapani: non si registrano danni a persone o cose

Attimi di preoccupazione e paura a Trapani, poco prima di mezzogiorno, a causa di una scossa di terremoto. L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha rilevato, alle 11.43, un movimento sismisco di magnitudo 2.4 sulla costa siciliana nordoccidentale ad una profondità di sette chilometri. Non risultano fortunatamente danni a persone o cose, ma nel giro di pochi minuti sui social sono stati pubblicati centinaia di messaggi che chiedevano informazioni sul terremoto.

La scossa di terremoto avvertita dalla popolazione di Trapani

La scossa è infatti stata avvertita dalla maggior parte della popolazione e in tanti hanno avuto paura. C’è chi si trovava in casa, chi era per strada e stava andando a prendere i propri figli a scuola. Alcuni istituti hanno anticipato l’uscita degli alunni. “Anche da mio figlio hanno sentito il terremoto – scrive una mamma commentando il post di una donna – e i bambini sono usciti prima, per precauzione. Non avevano neanche gli zaini addosso”. La scorsa settimana, precisamente il 26 aprile, un’altra scossa a Trapani aveva generato panico tra la gente.

