Ponte sullo Stretto, Salvini: “Creerà occupazione in terre affamate di speranza e lavoro”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato ad affrontare i temi delicati legati al ponte

Intervenuto in diverse trasmissioni televisive per parlare del tanto discusso tema del Ponte sullo Stretto, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è tornato sulle opportunità lavorative che l’opera potrebbe fornire: ”Io vado avanti sul Ponte sullo Stretto che creerà migliaia di posti di lavoro in terre affamate di lavoro e speranza come la Sicilia e la Calabria”.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “I cittadini devono essere a disposizione della pubblica autorità”

Salvini inoltre ha anche affrontato la tematica legata agli espropri, ribadendo che i lavori di realizzazione devono comunque andare avanti: “Quando c’è un’opera pubblica, quando si allargano le autostrade è chiaro che bisogna chiedere ai cittadini, indennizzandoli, di mettersi a disposizione per la pubblica autorità. Famiglie come queste verranno assolutamente indennizzate una volta che il progetto sarà approvato in via definitiva – ha affermato Salvini -. Dopo circa un secolo di chiacchiere l’obiettivo è aprire i cantieri di un’opera pubblica che cambierà la vita a milioni di italiani“.

