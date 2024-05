Tragedia tra i vigneti del Catanese, 50enne morto schiacciato dal trattore

Inutili tutti i tentativi di soccorso: la tragedia a Castiglione di Sicilia (CT).

Tragedia a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore.

La vittima è un 50enne, le cui generalità al momento non sono state divulgate.

Incidente a Castiglione di Sicilia, uomo morto schiacciato dal trattore

Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne sarebbe stato schiacciato dal suo trattore in contrada Rovittello, tra i vigneti della nota località del Catanese. Il mezzo si sarebbe ribaltato.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Un mese fa una tragedia analoga

Lo scorso 8 aprile, un altro uomo – un agricoltore – era rimasto schiacciato dal suo trattore a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi volti a ricostruire l’incidente sul lavoro.

Sangue sulle strade siciliane

Un altro incidente mortale si è registrato nelle scorse ore in provincia di Palermo. A perdere la vita il 38enne Samuele Fuschi, marito e padre. L’uomo avrebbe perso la vita dopo una caduta fatale dallo scooter in viale Regione Siciliana. Sulla dinamica del decesso sono in corso le dovute indagini.

Immagine di repertorio