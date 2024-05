Tragico incidente in viale Regione Siciliana, scooter finisce in una buca a Palermo: un morto

A perdere la vita un uomo. In corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo: uno scooter sarebbe finito all’interno di una buca. A perdere la vita un uomo.

Al momento delle generalità dell’uomo si sanno soltanto l’età – circa 38/40 anni – e che si tratta di un marito e padre di 4 figli.

Incidente mortale a Palermo, scooter in una buca

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe finito – per cause da accertare – all’interno di una grossa buca sull’asfalto. L’impatto, avvenuto nei pressi dell’imbocco dell’autostrada in direzione Catania, sarebbe risultato fatale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell’uomo, e gli agenti di polizia municipale per i rilievi di rito. Saranno le forze dell’ordine a verificare eventuali responsabilità per l’accaduto e a ricostruire la dinamica dei fatti.

Un altro centauro ferito

Un altro incidente si è registrato nelle scorse ore ad Agrigento, in contrada Cannatello: in seguito allo scontro tra un’auto e una moto, un centauro è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Sul posto 118 e forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di rito. Gli operatori sanitari hanno trasferito il ferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio