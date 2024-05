Violento impatto auto-moto in contrada Cannatello: centauro in codice rosso

Nuovo incidente ad Agrigento: sul posto i sanitari del 118.

Incidente stradale in contrada Cannatello quartiere del Villaggio Mosè di Agrigento: c’è un ferito, trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti.

Incidente in contrada Cannatello ad Agrigento, un ferito

Un’auto con a bordo una coppia di turisti, secondo una prima ricostruzione, avrebbe taglialo la strada a un motociclista che è stato sbalzato sull’asfalto riportando varie fratture e un brutto trauma alla testa. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari Gise 118 che hanno trasferito in codice rosso il centauro all’ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio.

Nelle scorse ore un altro impatto

Nella giornata del 15 maggio 2024 si è registrato un altro incidente ad Agrigento, questa volta in contrada Mosella. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe tamponato il mezzo a due ruote. In seguito al violento impatto, il centauro sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe riportato un brutto trauma cranico. Per questo, anche in questo caso, è stato necessario il trasferimento in ospedale.

La tragedia a Palermo

Più grave, invece, il bilancio di un terzo incidente registrato lungo viale Regione Siciliana a Palermo, costato la vita a un uomo. Il malcapitato sarebbe finito in una buca con lo scooter. Inutili i tentativi del 118 di salvarlo.