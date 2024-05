Dolore a Palermo per la morte di Samuele Fuschi, vittima dell’incidente di viale della Regione Siciliana

Marito e padre di 4 figli, l'uomo è morto in seguito a un tragico incidente che ha sconvolto la comunità.

Palermo distrutta dal dolore per la morte di Samuele Fuschi, la vittima del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore lungo viale Regione Siciliana a Palermo.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della vicenda e le eventuali responsabilità. L’uomo, 38 anni, lascia la moglie e quattro figli.

Incidente viale Regione a Palermo, vittima Samuele Fuschi

Secondo una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe caduto – per cause da accertare – con il proprio scooter in corrispondenza di un avvallamento. L’incidente, purtroppo, si è rivelato fatale. Inutili i soccorsi prima dei testimoni e poi degli operatori del 118. Indaga la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia, “non ci sarebbe alcuna relazione tra l’incidente e la buca che si formata nell’asfalto”, la sono in corso le dovute indagini. Tante le tensioni sul luogo dell’incidente, raggiunto in poco tempo dai familiari della vittima e anche da diversi testimoni.

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Samuele Fuschi, descritto come un marito e padre esemplare e un onesto lavoratore.

Questo il messaggio del cugino Alessio: “Caro cugino, oggi il mondo è diventato un posto più triste senza di te. La tua prematura perdita è un’ingiustizia che ci fa riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di apprezzare ogni istante con i nostri cari. La tua famiglia ora dovrà affrontare un dolore immenso, ma so che tu sarai sempre al loro fianco, come un angelo protettore. Riposa in pace Samu e veglia su di loro dalla tua nuova dimora. Sei stato un grande marito e padre, e il tuo esempio di amore e dedizione resterà sempre nei nostri cuori. Ovunque tu sia, spero possa arrivarti il mio dolce abbraccio”.

Foto da Facebook