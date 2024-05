Tragedia a Pozzallo: addio al piccolo Dennis, morto a soli 15 anni

La comunità di Pozzallo piange la morte del piccolo Dennis Zafarana, strappato alla vita a soli 15 anni: oggi i funerali

Pozzallo è in lutto per la prematura scomparsa di Dennis Zafarana, giovane studente di soli 15 anni. La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto l’intera comunità, strettasi attorno ai genitori del ragazzo, mamma Stefania e papà Vincenzo, in questo momento di immenso dolore.

Oggi i funerali del piccolo Dennis

I funerali di Dennis si svolgeranno oggi, 2 maggio, presso la chiesa madre Madonna del Rosario, dove parenti, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto al quindicenne. Non chiare per il momento le circostanze del decesso, ma quel che è certo è che Dennis è stato strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Descritto da tutti come un ragazzo solare e pieno di vita, Dennis aveva ancora una vita davanti a sé quando il destino è stato fin troppo crudele con lui, come scrive un utente sui social. Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è incolmabile, soprattutto per i familiari più stretti che oggi piangono la perdita del loro caro.

Il ricordo di Dennis sui social

Numerosi sui social i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Zafarana. “Ciao mio piccolo Dennis, finalmente sei nelle braccia della tua madonnina” scrive commosso un amico del giovane, ricordando la passione di Dennis per il pallone e descrivendolo come un “bambino fortissimo” la cui battaglia purtroppo è finita troppo presto. “Non ci sono parole che possano dare conforto ad una madre per la perdita di un figlio” commenta affranta invece un’altra utente.