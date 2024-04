Palermo, rubati nella notte strumenti musicali all’istituto Domenico Scinà

Ennesimo colpo all'Istituto musicale del capoluogo: è il terzo nel giro di una settimana. La denuncia della dirigente

Continuano purtroppo i furti (il terzo in una settimana) alla scuola Domenico Scinà a Palermo. In questa circostanza il ladro, ripreso dalle telecamere, ha anche tentato di sabotare l’allarme per potere agire con tranquillità e completare la razzia dell’impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali.

La dirigente: “Situazione sconfortante: sembrano colpi su commissione”

«Sembrano colpi su commissione – dice la dirigente Maria Gabriella Martorana – Sanno cosa c’è e sanno dove prenderli. Con gli alunni abbiamo organizzato dei concerti. Sono mesi che si preparano. Questi furti hanno messo a rischio il lavoro svolto. Questa volta hanno rubato due altoparlanti e si stavano portando via la batteria. Nei giorni scorsi hanno rubato altri strumenti e l’impianto di amplificazione. È davvero sconfortante. Facciamo tanto per i nostri alunni e questi gesti provocano tanta amarezza. Devono sapere – aggiunge la preside – che non arretreremo di un millimetro e andremo avanti. Certo non sarà semplice, ma riusciremo ad andare avanti”.

