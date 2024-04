Acireale, furto con spaccata in un negozio del centro storico: indagini in corso

Ancora una volta preso di mira il negozio di prodotti asiatici della zona

Ancora un furto con spaccata avvenuto presso l’Asian Market di via Romeo, nel cuore del centro storico di Acireale (Catania). Secondo quanto ricostruito, il negozio (specializzato nella vendita di prodotti asiatici) sarebbe stato forzato nelle scorse ore.

Acireale, furto con spaccata in centro: la ricostruzione

Ad Acireale, preso ancora una volta di mira l’Asian Market di via Romeo, nel centro storico della città. Distrutta la porta (una lastra in vetro) i ladri avrebbero rubato diversa merce, pari a un valore di qualche decina di euro. Già subito un simile attacco nel recente passato, il proprietario dell’esercizio – per contrastare tale evento – dormiva spesso all’interno del negozio. Nonostante questo (e le telecamere installate nei punti nevralgici del locale), il furto è ugualmente avvenuto. Intervenuti sul posto, i carabinieri proveranno a fare maggiore luce sulla vicenda anche grazie all’utilizzo delle immagini catturate dalle telecamere del luogo.