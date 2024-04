Catania, spaccio di droga in pieno centro: arrestato pusher di 25 anni

Oltre 50 dosi di marijuana e hashish in possesso del ragazzo fermato e arrestato dai militari

Nell’ambito del programma di sicurezza e controllo sul territorio, i carabinieri di Catania hanno portato a termine una efficace azione di contrasto allo spaccio di droga. Nella zona centrale della città (tra via Auteri e piazza Currò), infatti, i militari hanno arrestato un 25enne straniero con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Catania, scovato pusher in pieno centro: la ricostruzione

Secondo le indagini, il 25enne arrestato nei pressi di via Auteri era molto attivo nell’area centrale di Catania. Per i militari, erano frequenti gli incontri che andavano in scena in un negozio vicino a qualsiasi ora del giorno e durante la notte.

Chiariti in questo modo gli elementi del quadro investigativo, nella tarda serata del 26 aprile, i militari hanno quindi hanno organizzato l’operazione nei pressi di piazza Currò. Nello specifico, è stato attuato il servizio di appiattamento mimetizzandosi tra la calca per non farsi notare. A quel punto, dopo una probabile consegna di droga fatta dal ragazzo, i militari hanno fatto scattare il blitz.

Iniziata la perquisizione, il giovane è stato subito trovato con addosso diversi involucri argentati contenenti una decina di grammi tra marijuana e hashish. Inoltre, nel vano sottosella dello scooter sono stati trovati, in un marsupio, altre 50 dosi di marijuana dal peso complessivo di oltre mezzo etto. Ma anche 20 dosi di hashish, del peso totale di una quindicina di grammi.

Catania, spaccio e detenzione di droga: arrestato pusher

Sequestrata tutta la quantità di droga in possesso del pusher, per il 25enne è immediatamente scattato l’arresto per detenzione e spaccio. Il ragazzo, è stato associato alla Casa Circondariale catanese di Piazza Lanza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.