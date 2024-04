Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, muore il 58enne Mario Romano

L'incidente si è rivelato fatale per il muratore palermitano. Lascia due figli molto giovani.

Si chiamava Mario Romano e aveva 58 anni l’ennesima vittima della strada in Sicilia: l’uomo è morto in seguito a un terribile incidente lungo la Palermo-Agrigento, nel territorio di Bolognetta (PA).

Sono in corso le indagini sulla dinamica della tragedia, avvenuta lo scorso 7 aprile. L’intera comunità è sconvolta per l’ennesimo sinistro fatale nel capoluogo, avvenuto a pochi giorni dallo schianto moto-furgone costato la vita a una donna in piazzetta delle Vittime.

Mario Romano vittima di un incidente sulla Palermo – Agrigento

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la moto guidata dal 58enne si sarebbe scontrata con l’auto condotta da un 54enne. In seguito al violento impatto, Romano sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe impattato violentemente contro l’asfalto riportando gravi ferite. Illesi, invece, i membri della famiglia a bordo dell’auto.

Sul posto, in seguito all’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere Mario Romano. L’uomo, però, è morto durante il tragitto verso l’ospedale.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Misilmeri per i rilievi di rito. Il 54enne alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale ed entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima al fine di individuare eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

L’addio alla vittima

Mario Romano era un muratore e aveva due figli. Da nove anni era vedovo ed era molto conosciuto nell’ambito dell’Accademia Nautica a Palermo, che frequentava.

Sui social sono molti i messaggi di cordoglio: “Ancora siamo scioccati dall’accaduto: strappato così violentemente dai tuoi cari, dai forza ai tuoi figli; proteggili. Buon viaggio, caro cugino”, scrive la cugina.

Foto dai social