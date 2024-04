Palermo, incidente con scooter: muore donna

Incidente mortale a Palermo. Una donna ha perso la vita dopo un sinistro verificatosi nella zona della piazzetta delle Vittime.

Incidente mortale a Palermo. Una donna ha perso la vita dopo un sinistro verificatosi nella zona della piazzetta delle Vittime nelle vicinanze della Questura. Pare che la malcapitata fosse in sella a un motorino guidato dal marito quando è avvenuto uno scontro con un furgone che arrivava dalla parte opposta.

Le prime ipotesi

L’infortunistica della Polizia Municipale si sta occupando delle indagini. Potrebbero essersi rotti i freni del mezzo pesante. Tuttavia la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la vittima: la donna è morta sul colpo. Il coniuge è stato condotto al Civico in codice giallo.